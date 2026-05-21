Albiach (Comuns) veu "urgent" reunir-se amb Rufián si està disposat a liderar l'esquerra estatal

Lorena Sopêna - Europa Press
BARCELONA 21 maig (EUROPA PRESS) -
La presidenta dels Comuns al Parlament, Jéssica Albiach, ha reaccionat a les declaracions del portaveu d'ERC al Congrés, Gabriel Rufián, en què es mostrava disposat a liderar l'espai de l'esquerra del PSOE a nivell estatal en unes futures eleccions generals: "Jo crec que és urgent una reunió amb Gabriel Rufián".
En una entrevista a TV3 aquest dijous recollida per Europa Press, ha dit que el portaveu republicà ha fet molts passos i ha abordat el futur de l'esquerra estatal, però la presidenta dels Comuns no té clar "en quina direcció".
"El que necessito saber, primer, és si això vol dir que s'ha emancipat d'ERC", ha dit, i s'ha preguntat si el que està fent és negociar amb la direcció del seu partit sobre el grup parlamentari d'ERC o si veritablement es vol ajuntar amb altres formacions en una alternativa.
"És més que benvingut. El que passa és que jo crec que ja s'està acabant el temps de les declaracions a través de xerrades, conferències i mitjans de comunicació", i l'ha instat a aclarir la seva posició perquè el moviment de Rufián aquest dimecres, segons Albiach, no l'ha fet ni en públic ni en privat.
La líder dels Comuns ha defensat no obstant això el projecte que està posant en marxa el seu partit juntament amb Moviment Sumar, IU i Més Madrid: "Estem treballant en la construcció d'una alternativa superadora de les polítiques que està fent el PSOE, que per exemple li està costant tirar endavant polítiques a favor de l'habitatge, i també per aturar els peus a l'extrema dreta i al PP".