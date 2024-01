Albiach (comuns) veu un replegament identitari a Podem: "Vaig sentir que em feien fora"

Atribueix el 'no' de Junts als decrets del Govern central a "un intent de marcar perfil"

BARCELONA, 10 gen. (EUROPA PRESS) -

La líder dels comuns al Parlament, Jéssica Albiach, ha assegurat aquest dimecres que a Podem hi ha hagut un replegament identitari --ha dit textualment--: "Vaig sentir que em feien fora", ha lamentat.

En una entrevista a Ràdio 4 i La 2 recollida per Europa Press, ha explicat que per ella va ser "molt dur" el procés de ruptura entre Podem i Sumar.

La líder dels comuns ha lamentat que els morats aprovessin la fi de la doble militància, motiu pel qual va estripar el carnet del partit: "Soc coordinadora dels comuns, per tant, a mi em fan triar, d'alguna manera em fan fora".

"Jo no havia militat mai enlloc, vaig ajudar a construir des de l'inici Podem Barcelona i Podem Catalunya. Quan faig el pas als comuns no és un pas individual, és un pas col·lectiu amb la direcció de Podem", ha detallat.

De cara a les eleccions catalanes, Albiach ha descartat que els comuns s'hi presentin sota la marca Sumar Catalunya, i ha defensat que la seva aposta per a la marca En Comú Podem és "ferma".

DECRETS DEL GOVERN CENTRAL

Ha sostingut que les mesures incloses en els decrets del Govern central que es votaran aquest dimecres al Congrés s'han negociat amb les forces polítiques, i ha acusat Junts de posar "unes quantes excuses".

Albiach ha interpretat el 'no' de Junts com "un intent de marcar perfil, una part de gesticulació", i ha afegit que els de Carles Puigdemont no poden perdre de vista la competició amb ERC en el marc independentista.

Ha qualificat d'ocurrència la proposta de Junts de sancionar les empreses que se'n van anar de Catalunya pel procés independentista, i ha coincidit amb la posició de la portaveu del Govern, Patrícia Plaja: "Ahir va fer bé quan va dir que, a aquestes empreses, ni sancions ni incentius, perquè això seria un greuge comparatiu per a les que mai no se'n van anar de Catalunya".

PRESSUPOSTOS CATALANS

La líder dels comuns ha criticat les paraules de la portaveu d'ERC, Raquel Sans, que va lligar l'aprovació dels pressupostos generals de l'Estat (PGE) amb els de Catalunya: "Si veritablement el president Aragonès vol pressupostos per a Catalunya, les amenaces i els xantatges no són el millor camí".

Albiach ha assenyalat que el Govern ha de ser capaç de construir una majoria suficient per poder tenir uns comptes ambiciosos, i ha afegit que ara "la pilota és a la teulada" de la Generalitat per negociar.