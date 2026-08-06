Albiach (Comuns) es veu repetint com a candidata el 2028: "Estem fent una molt bona feina"

BARCELONA, 6 ago. (EUROPA PRESS) -
La presidenta dels Comuns al Parlament, Jéssica Albiach, es veu repetint com a candidata a les eleccions catalanes previstes pel 2028: "Crec que estem fent una molt bona feina", ha dit en una entrevista d'Europa Press.
Ha afirmat que li agrada molt la política catalana, encara que ha advertit: "No és només una qüestió meva, és una qüestió del partit i queden dos anys, però, vaja, jo estic on vull estar".
La dirigent dels Comuns ha reivindicat el paper del seu partit durant aquesta legislatura: "En aquesta legislatura no som tots els que voldríem, però crec que mai 6 diputats havien condit tant".
Albiach és diputada des del 2015; va ser cap de llista a les eleccions del 2021 i 2024, encara que des del 2018 ja presidia el grup; la van nomenar coordinadora del partit el 2019, juntament amb Ada Colau i Candela López, i ho va deixar el 2024 per centrar-se en la seva activitat en el Parlament.
ORRIOLS ACABARÀ COM CS
Preguntada per l'ascens d'AC en les últimes enquestes, ho ha atribuït al fet que estan connectant amb el sentiment que les coses no van bé: "Jo crec que acabem caient en un discurs molt fàcil però molt fals".
"Connecten amb aquest sentiment, amb aquesta emoció de por i d'inseguretat, assenyalant a més a un culpable que no és culpable: 'El problema de la teva pobresa és un altre pobre'", ha criticat.
També els ha qualificat d'oportunistes i fanàtics: "Tots els polítics no són iguals. Jo mai seria com la senyora Orriols, que ha fet gairebé una prova a mesura perquè la seva filla sigui policia local del seu municipi".
Els augura un descens tan fulgurant com el seu ascens: "Acabarà ocorrent alguna cosa semblant al que va ocórrer amb Cs, que van pujar i van baixar", i veu difícil que el seu creixement impedeixi una majoria d'esquerres al Parlament el 2028, perquè no li roba vots a l'esquerra i perquè cap força democràtica hauria de pactar amb ells.
MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT
Albiach s'ha referit a la proposta conjunta del seu grup amb PSC-Units, Junts, ERC i la CUP per reformar el reglament del Parlament: "Llibertat d'expressió sí, però 'bullying' i assetjament no", una dinàmica que veu a l'alça per culpa d'AC i Vox.
"El que estàvem veient era l'assetjament sistemàtic i permanent cap a diputades pel seu origen, per la seva religió o per la seva manera de vestir", i ha defensat sancionar davant de declaracions discriminatòries, que promoguin l'odi o calumnioses.
LES "LÍNIES VERMELLES" SOBRE EL PSOE
Ha defensat mantenir la coalició de Govern central malgrat els presumptes casos de corrupció al voltant del PSOE, ha dit que la línia vermella seria que hi hagués finançament il·legal, i ha diferenciat casos com el d'Ábalos o Cerdán dels de l'entorn familiar de Pedro Sánchez.
"Aquesta és la línia vermella, però vull insistir que això no va d'aguantar, perquè el que tenim davant és molt pitjor, sinó que la legislatura li sigui útil a la gent" amb la prestació universal per criança, la derogació de la llei mordassa, el registre horari, la regulació de lloguers de temporada i l'estatut dels expresidents.
Preguntada pel cas Zapatero, ha dit que en les seves explicacions "hi havia poc a creure's perquè van ser del tot escasses i insuficients" i no va poder explicar, per exemple, l'origen de les joies que es van trobar en el seu despatx.
ESQUERRES: AUGURA "BONES NOTÍCIES"
Sobre una coalició d'esquerres per a les eleccions generals, ha respost que treballen amb Més Madrid, IU i Sumar amb discreció, a més d'altres forces polítiques, i augura "molt bones notícies" al setembre.
També s'ha referit al portaveu d'ERC al Congrés, Gabriel Rufián, que aquesta setmana ha dit que no es planteja liderar un espai a nivell estatal: "Crec que ha trigat, ha marejat, crec que ha generat expectatives a molta gent, però crec que finalment ha estat clar".