Albiach veu en la puntuació del TIMSS el "resultat de les retallades d'Artur Mas"

BARCELONA 4 des. (EUROPA PRESS) -

La líder dels Comuns al Parlament, Jéssica Albiach, ha assenyalat que la puntuació dels alumnes catalans de 4t de primària en l'informe Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS) del 2023 és el "resultat de les retallades d'Artur Mas i Irene Rigau".

Així mateix, ha destacat la "incapacitat dels posteriors governs a l'hora de revertir-les", després que l'Associació Internacional per a l'Avaluació del Rendiment Educatiu hagi situat els nivells de matemàtiques dels estudiants catalans per sota de la mitjana de l'OCDE, la Unió Europea i el conjunt d'Espanya.

"Per redreçar la situació no valen pedaços, calen recursos", ha reblat Albiach en un missatge a X aquest dimecres recollit per Europa Press.