Albiach (comuns) veu necessària l'amnistia però demana no "donar les coses per fet"

La presidenta dels comuns al Parlament, Jéssica Albiach, ha assegurat que l'amnistia és un pas endavant necessari i imprescindible per culminar la desjudicialització, però ha demanat no "donar les coses per fet".

En una entrevista aquest divendres a TV3 recollida per Europa Press, ha afirmat que "venen setmanes i dies que són intensos" en les negociacions de la investidura, i ha apel·lat a la prudència, després que ERC ja dona per descomptat un acord amb el PSOE sobre l'amnistia.

Ha explicat que la seva formació treballa en una proposta d'amnistia, però ha descartat revelar si ja hi està havent intercanvi de documents entre els negociadors: "Haig de ser molt prudent".

La líder dels comuns ha instat els socialistes a agilitzar les negociacions per tenir encaminada una investidura del president del Govern en funcions i líder del PSOE, Pedro Sánchez, un cop fracassi la del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo: "El PSOE ha de deixar d'arrossegar els peus".

Albiach ha sostingut que la investidura del Govern central no serà "un intercanvi de cromos", sinó que la seva voluntat és que aconsegueixi suports gràcies a comprometre's a impulsar polítiques progressistes.