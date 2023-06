Albiach (comuns) veu en Montero un "actiu polític" i defensa que si vol concorri amb Sumar el 23J

Dona "per tancat el tema" d'unes suposades negociacions entre Podem i ERC

BARCELONA, 7 juny (EUROPA PRESS) -

La líder dels comuns al Parlament, Jéssica Albiach, ha erigit la ministra d'Igualtat i secretària d'Acció de Govern de Podem, Irene Montero, com un "bon actiu polític" i ha defensat que concorri amb Sumar en les eleccions generals si finalment hi ha acord i si ella vol.

Ha insistit que "no hi ha res tan profund ni transcendental com per no poder arribar a un acord" per a una candidatura conjunta de les forces d'esquerra i ha emmarcat els desacords en les misèries de les negociacions, ha dit textualment en una entrevista aquest dimecres a La 2 i Ràdio 4 recollida per Europa Press.

"El que no resols en tres dies de vegades ho resols en trenta minuts", ha reflexionat, després de recordar que --en les seves paraules-- falten tres dies i tres nits perquè es tanqui el termini per comunicar coalicions electorals i presentar candidatures.

Albiach ha assegurat que dona "per tancat el tema" d'unes suposades negociacions entre ERC i Podem per concórrer junts en els comicis, cosa que els mateixos comuns van anunciar dimarts que els havia traslladat la formació morada i que els republicans van desmentir.

"Per nosaltres no quedarà", ha garantit sobre l'acord d'esquerres, i ha rebutjat entrar a valorar possibles candidats, si bé ha enaltit la tasca del portaveu al Congrés d'Unides Podem, Jaume Asens, sobre el qual ha dit que ni confirma ni desmenteix la possibilitat que pugui encapçalar la llista a Catalunya.

ERC, "ANYS ENRERE"

Albiach ha retret al president de la Generalitat, Pere Aragonès, que "pràcticament ja donava per perdut el Govern de l'Estat" en la seva crida a integrar un front democràtic davant un hipotètic executiu del PP i Vox, i ho ha emmarcat en els resultats dels republicans en les eleccions municipals.

Així, ha erigit el suport a Sumar com el vot útil a Catalunya per garantir --ha dit-- polítiques valentes: "La millor manera de defensar Catalunya és tenir un govern progressista a l'Estat".

En aquesta línia, ha criticat que "ERC està tornant a anys enrere" en avalar probablement la candidata a la presidència del Parlament de Junts, Anna Erra, i en prioritzar el candidat de la formació a l'Ajuntament de Barcelona, Xavier Trias, per a un govern municipal.