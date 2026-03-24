Albiach (Comuns) veu "de mínims i massa inconcret" el decret del Govern per la guerra

Insta Junts a fer costat al decret d'habitatge: "Tombar aquest decret és condemnar 1 milió de catalans"
BARCELONA, 24 març (EUROPA PRESS) -
La líder dels Comuns al Parlament, Jéssica Albiach, ha assegurat que el decret del Govern per pal·liar els efectes de la guerra a l'Orient Mitjà és "de mínims i massa inconcret", tot i que ha reconegut que l'executiu català ha incorporat alguna mesura proposada pels Comuns com que els ajuts a les empreses estiguin condicionats al manteniment de llocs de feina.
En una roda de premsa aquest dimarts, ha criticat que "bona part" dels 400 milions d'euros en ajuts a les empreses anunciats pel Govern són crèdits de l'Institut Català de Finances (ICF), i també ha retret que hi ha manca de concreció en la línia de 30 milions d'euros per a les famílies, ja que no s'especifica com i quan, ni en quins casos s'aplicarien aquests ajuts.
Ha instat el Govern a recuperar el conveni amb les empreses energètiques per afrontar la pobresa energètica i ha demanat "posar a treballar ja la unitat antiespeculació de preus", més enllà del grup de treball que ha anunciat l'executiu de Salvador Illa.
Albiach també ha reclamat un reforç del pressupost de L'Energètica pública i un complement d'infància en la renda garantida de ciutadania (RGC), la qual cosa està en tramitació parlamentària i ha acusat el PSC d'anar "arrossegant els peus" i resistir-se a impulsar-ho.
DECRET DEL GOVERN
També ha instat Junts a fer costat al decret del Govern central en matèria d'habitatge, aprovat també dins les mesures per pal·liar les conseqüències de la guerra: "Hi ha un milió de catalans que espera molt més de Junts que posar-se al costat de la dreta espanyolista", ha dit.
La dirigent dels Comuns ha afegit que "tombar aquest decret és condemnar un milió de catalans i catalanes a la por, la incertesa i a una situació de més vulnerabilitat, en un context d'incertesa".
També en matèria d'habitatge, Albiach ha reclamat al president de la Generalitat, Salvador Illa, que no faci "política d'habitatge a còpia de titulars", i ha criticat que hagi dit que cal densificar Catalunya.
"No es pot anar amb la brotxa grossa. Ja hi ha zones de Catalunya que estan molt densificades i a certes zones no tindria cap sentit", i ha sostingut que el Govern també ha d'apostar per la rehabilitació d'habitatges i la mobilització de pisos buits.
Considera que no es tracta de construir més habitatges, sinó de fer més habitatge públic i assequible, i ha defensat que si augmenta la densitat s'han de poder garantir els serveis públics als veïns.