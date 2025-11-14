Albiach (Comuns) veu "insuficients" els 200 milions anuals del Pla de Barris per a rehabilitacions

LLEIDA 14 nov. (EUROPA PRESS) -
La presidenta dels Comuns al Parlament, Jéssica Albiach, ha considerat que els recursos del Pla de Barris del Govern per a la rehabilitació de pobles i barris, de 200 milions d'euros anuals, són "insuficients" per a les necessitats actuals.
En unes declaracions als mitjans a Lleida aquest divendres, Albiach ha alertat que enguany s'han presentat 83 projectes, i que tan sols 20 obtindran la dotació econòmica, per la qual cosa ha exigit que es plantegin altres mesures de rehabilitació estructural i que "sigui urgent i amb més dotació pressupostària".
"Tenim barris sencers a Catalunya que estan enfonsats, que estan apuntalats, que hi ha infrahabitatge, que hi ha sobreocupació, que necessiten una rehabilitació integral", i ha afegit que el món municipal ha fet la feina amb l'elaboració de les propostes.
També s'ha referit a les sancions per incomplir la llei d'habitatge, i ha sostingut que hi ha gent que se la salta, per la qual cosa ha requerit al Govern ser implacable en aquest àmbit.
"Estem sentint un president, el president Illa, que sí que és cert que parla molt de construir habitatge, però nosaltres volem insistir que també és importantíssim ser implacable en tots aquells que fan frau de llei amb els topalls del lloguer", ha expressat.