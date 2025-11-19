Albiach (Comuns) veu incompatible el progrés amb ampliar l'Aeroport de Barcelona i Illa ho rebutja

BARCELONA 19 nov. (EUROPA PRESS) -
La líder dels Comuns al Parlament, Jéssica Albiach, ha advertit aquest dimecres que una ampliació de l'Aeroport de Barcelona-el Prat és incompatible amb el progrés i amb els compromisos climàtics de Catalunya, una posició que el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha rebutjat.
En la sessió de control al Govern del Parlament, Albiach ha demanat a Illa concretar quant augmentarien les emissions de gasos d'efecte hivernacle si s'executa el projecte, a la qual cosa Illa ha respost que la millora d'aquesta infraestructura es farà "ben feta" i amb mesures mediambientals.
ESTUDIS SOBRE EMISSIONS
Albiach ha exposat que estudis com els de Barcelona Regional apunten a un increment del 33% i que l'Observatori DESCA l'eleva al 45%, i alerta a més de la falta de plantes de combustibles sostenibles i de l'escassetat d'aigua per impulsar l'hidrogen verd.
També ha defensat que la prosperitat a Catalunya passa "per més i millors trens, no per més avions i més turistes", i també ha augurat que el projecte d'ampliació de l'Aeroport de Barcelona fracassarà perquè els Comuns l'aconseguiran aturar, segons ella.
MESURES DE COMPENSACIÓ
Illa ha rebutjat frontalment la posició dels Comuns i ha assegurat que la millora de l'aeroport es farà "ben feta", amb estudis ambientals i mesures de compensació.
Ha defensat que Espanya "ha escalat posicions" entre els països que més combaten el canvi climàtic i que l'ampliació serà compatible amb la sostenibilitat.
"Es farà escoltant a la ciència, amb millores tècniques i respectant el medi ambient. El progrés econòmic i la sostenibilitat no són incompatibles", ha conclòs Illa.