Albiach (Comuns) veu a un Illa triomfalista i que els seus anuncis "no s'estan notant en el dia a dia"

BARCELONA 7 oct. (EUROPA PRESS) -
La presidenta dels Comuns en el Parlament, Jéssica Albiach, ha qualificat de triomfalista el discurs del president de la Generalitat, Salvador Illa, durant el debat de política general (DPG) aquest dimarts en el Parlament, i ha assegurat que els plans del Govern "no s'estan notant en el dia a dia de la ciutadania".
En una roda de premsa després del DPG, ha dit que el Govern "es queda a mig camí" i ha afirmat que la desigualtat a Catalunya no s'està reduint, i ho ha exemplificat amb els índexs de pobresa infantil o sobre el poder adquisitiu dels catalans.
Sobre els anuncis en matèria d'habitatge, ha lamentat que siguin anuncis a llarg termini, segons ella: "Què li diem a tota la gent que ara mateix no pot pagar el seu lloguer i no pot pagar la seva hipoteca? Nosaltres el que li demanem al president és que no faci esperar 5 anys a aquesta gent".
SANCIONS A PROPIETARIS
Per això, li ha exigit imposar sancions als propietaris que incompleixin la llei d'habitatge: "Ha d'atrevir-se, d'una vegada per sempre, a fer complir la llei, perquè fer anuncis és gratis", ha afirmat.
Finalment, ha advertit que "la millor forma de prevenir incendis és protegir als agricultors", en referència a l'aposta d'Illa sobre la gestió forestal, i ha lamentat que Illa hagi criticat el negacionisme climàtic alhora que, en les seves paraules, segueix obstinat a ampliar l'Aeroport de Barcelona.