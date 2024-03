Albiach veu un "gest de generositat" de Podem el fet de no presentar-se al 12M

Insta la formació morada a "continuar col·laborant en l'àmbit municipal"

BARCELONA, 28 març (EUROPA PRESS) -

La candidata dels Comuns a les eleccions catalanes, Jéssica Albiach, ha assegurat que respecta la decisió de Podem Catalunya de no presentar-se a les eleccions del 12 de maig, i ho ha qualificat de "gest de generositat i responsabilitat".

"Respecte absolut a la decisió dels companys de Podem. És un gest de generositat, de responsabilitat, que demostra consciència de la situació de Catalunya i de quines són les necessitats", ha afirmat en unes declaracions a Europa Press.

Albiach ha sostingut que la precipitació de l'avançament electoral "ha dificultat tenir el temps, tenir l'espai suficient, per teixir un bon acord", i ha instat Podem a continuar col·laborant en l'àmbit municipal.

"Ara mateix no ha pogut ser, però evidentment continuem treballant juntes en l'àmbit municipal i la voluntat de col·laboració està en molts altres àmbits. Som aliades en moltes lluites", ha subratllat la dirigent dels Comuns.

La direcció de Podem Catalunya va decidir dimecres no presentar-se a les eleccions catalanes per "no col·laborar en la fragmentació de l'esquerra, ja que això només beneficia la dreta i l'extrema dreta".

NOVES SIGLES

En els últims comicis catalans, el 14 de febrer del 2021, Catalunya en Comú i Podem Catalunya hi van concórrer plegats amb les sigles d'En Comú Podem, la qual cosa no es podrà repetir aquest cop.

Albiach ha indicat que "en els pròxims dies" donaran a conèixer el nom amb el qual es presentaran a les eleccions catalanes, en ser preguntada per si inclourà alguna referència a Sumar.