Albiach (Comuns) veu en Feijóo "el millor incentiu" perquè la vaga general sigui un èxit

BARCELONA, 3 nov. (EUROPA PRESS) -
La líder dels Comuns al Parlament, Jéssica Albiach, ha afirmat que el posicionament del president del PP, Alberto Núñez Feijóo, sobre la vaga general de l'11 de novembre és "el millor incentiu perquè la vaga sigui un èxit, sigui massiva", després que el dirigent popular hagi demanat als sindicats que la desconvoquin.
"No esperàvem menys de qui vol privatitzar les pensions, vota en contra de les mesures per garantir el dret a l'habitatge, de qui no vol que s'apugin els salaris", ha sostingut Albiach en una roda de premsa aquest dimarts.
També ha criticat que Junts hagi votat, al costat del PP i Vox, en la Junta de Portaveus del Parlament en contra d'una declaració institucional en suport a la vaga: "Avui Junts ha tornat a votar en contra de la gent".
"La dreta catalana i la dreta espanyola fan veure que es barallen, però en realitat acaben votant el mateix, que és la retallada de drets i la defensa dels privilegis d'uns pocs", i ha acusat els de Carles Puigdemont de tenir una deriva que s'acosta cada vegada més als qui volen eliminar el català i tirar enrere l'amnistia.
LLEI CONTRA L'ESPECULACIÓ EN HABITATGE
Després del fracàs de la negociació entre el Govern i els Comuns per modificar el text de la proposició de llei per prohibir la compra especulativa d'habitatge, Albiach ha acusat els socialistes d'incomplir l'acord amb el seu partit i voler "canviar la finalitat de la llei" que les dues parts havien pactat.
Ha criticat que el Govern proposa delimitar l'ús de l'habitatge però no prohibir-ne la compra especulativa, per la qual cosa "podrien continuar acumulant pisos i pisos en molt poques mans mentre que una família comuna hauria de competir amb grans tenidors, amb rendistes, amb fons d'inversió, a l'hora de poder accedir i comprar un pis".
Albiach ha criticat que el president de la Generalitat, Salvador Illa, "presumeix" que el seu govern és el que més fa en matèria d'habitatge, però ha recordat que el Govern central ha aprovat un decret que prohibeix que els grans tenidors continuïn acaparant habitatges i que en puguin comprar per sota el preu de mercat, i ha instat Illa a seguir aquesta via.