Albiach (Comuns) veu un "element clau" la reforma fiscal però retreu a ERC que la presenti en campanya

BARCELONA, 25 març (EUROPA PRESS) -

La líder dels Comuns al Parlament i candidata del partit a les eleccions catalanes, Jéssica Albiach, ha defensat que la reforma fiscal per Catalunya és un "element clau", però ha retret a ERC que l'hagi presentat en plena campanya.

"Tot això té certa olor electoralista", ha indicat en una entrevista d'aquest dilluns a 'El Periódico' recollida per Europa Press, si bé ha recalcat que hi ha diverses coses bàsiques que els Comuns sí poden compartir amb el Govern.

Per Albiach, "es necessita un acord singular entre l'Estat i Catalunya" i que aquesta última pugui gestionar els seus impostos, textualment, si bé ha assenyalat que els Comuns veuen incògnites en el model del Govern, per la qual cosa creu que hauria d'haver-se treballat conjuntament entre els partits perquè sigués una proposta de país.

En preguntar-li per un possible referèndum, ha reivindicat que els Comuns són l'única força que no ha "canviat de pantalla" en aquest àmbit i ha defensat que els catalans votin el seu futur, però a través d'una negociació amb l'Estat des de la taula de diàleg.

Albiach, que aquest diumenge va rebre els avals necessaris que l'habiliten per encapçalar la llista de la formació als comicis del 12M, ha respost en preguntar-li per Podem Catalunya que els falta saber què volen fer de cara a la contesa electoral: "Jo no faig vaga de braços caiguts, espero que hi puguem anar plegats".