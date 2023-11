Albiach (comuns) trobo un "deliri" investigar Puigdemont i Rovira per terrorisme

BARCELONA, 7 nov. (EUROPA PRESS) -

La líder dels comuns al Parlament, Jéssica Albiach, ha considerat aquest dimarts un "deliri" que el jutge de l'Audiència Nacional (AN) que investiga Tsunami Democràtic hagi dirigit les seves perquisicions contra l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, i hagi imputat la secretària general d'ERC, Marta Rovira.

"Investigar per terrorisme Puigdemont i Rovira és un deliri i degrada encara més la democràcia. Per molt que facin, no frenaran l'amnistia ni un govern de coalició", ha avisat en una anotació a X recollida per Europa Press.

Així, ha criticat el poder judicial i les dretes per "intentar frenar la política i que el país avanci".