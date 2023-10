Albiach (comuns) troba "molt ambiciós" i positiu per a la ciutadania l'acord PSOE-Sumar

BARCELONA, 24 oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta d'En Comú Podem al Parlament, Jéssica Albiach, ha assegurat que l'acord entre el PSOE i Sumar per a un govern de coalició és "molt ambiciós" i positiu per a la ciutadania.

"És un acord ambiciós i que va més enllà", ha assegurat en una entrevista de Catalunya Ràdio aquest dimarts recollida per Europa Press, en la qual també ha dit que seria difícil d'entendre, segons el seu parer, que Podem es desmarqués del pacte.

Preguntada per si descarta que l'exalcaldessa de Barcelona i líder de BComú a l'Ajuntament, Ada Colau, sigui ministra, Albiach ha sostingut que no és "ningú per descartar res" i que li agradaria, tot i que Colau ha dit que es vol centrar en Barcelona i a aconseguir un govern progressista, en les seves paraules.