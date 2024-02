Albiach (comuns) troba "insuficient" l'acord del Govern i el PSC per als pressupostos

BARCELONA, 27 febr. (EUROPA PRESS) -

La presidenta dels comuns al Parlament, Jéssica Albiach, ha assegurat que l'acord assolit pel Govern i el PSC-Units per als pressupostos de la Generalitat del 2024 és "insuficient" i que és queda curt, i mantenen el veto al Hard Rock com a condició per als comptes.

Ho ha dit aquest dimarts en una roda de premsa al Parlament després de l'anunci de l'acord entre l'executiu català i els socialistes que encarrila l'aprovació dels comptes d'aquest any, en la qual també ha lamentat que l'acord no va a l'"arrel" dels problemes.

Així mateix, ha reiterat que no negociaran partides pressupostàries fins que el Govern descarti el pla director urbanístic (PDU) del Hard Rock, i ha afegit: "El que no pot fer és confondre la nostra bona voluntat amb un xec en blanc".