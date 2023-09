Albiach (comuns) troba imprescindible l'amnistia i demana a Aragonès "no parlar en nom d'altres"

Aposta per posar-se d'acord per a un nou govern de coalició: "Confio que ho farem amb una amnistia"



BARCELONA, 27 set. (EUROPA PRESS) -

La presidenta dels comuns al Parlament, Jéssica Albiach, ha assegurat que l'amnistia és imprescindible i un pas necessari per posar fi a la desjudicialització del conflicte a Catalunya, i ha reclamat al president de la Generalitat, Pere Aragonès, "no parlar en nom d'altres".

"Estaria bé no donar les coses per fetes, estaria bé no parlar en nom d'altres i encara estaria millor no convertir les negociacions ni en una cursa ni en una competició", ha reclamat Albiach en la segona sessió del debat de política general al Parlament.

Ha assegurat que no es pot donar una segona oportunitat al PP i Vox, amb una repetició electoral, per la qual cosa ha apostat per posar-se d'acord per aconseguir un nou govern de coalició: "Confio que ho farem amb una amnistia", ha puntualitzat.

La líder dels comuns també ha reclamat consensuar amb Catalunya "l'agenda catalana" per negociar la investidura del Govern central, amb assumptes com l'amnistia, el traspàs de Rodalies, la proposta d'un nou sistema de finançament i recursos per als serveis públics catalans.

Quant a la gestió del Govern durant aquesta legislatura, Albiach també ha demanat al president que "demostri que el que va començar malament pot acabar mínimament bé", després de subratllar que si vol comptar amb els comuns haurà de deixar enrere el triomfalisme i complir els acords, com els de pressupostos dels últims anys.

"Ha de decidir si actua com el president d'ERC o el de tots els catalans. El país és més semblant a aquest Parlament que al seu govern monocolor", ha subratllat Albiach, que també ha demanat solucions a les carpetes d'educació, sanitat pública, habitatge, indústria i transició ecològica.

Ha retret que Aragonès prometés "a la CUP, 1.000 milions d'euros per a habitatge a l'any, a Junts que arribarien als 1.000 milions al final de la legislatura", mentre que el 2023 ha pressupostat 529 milions en aquesta matèria, segons les seves dades.

RÈPLICA

En la rèplica, Albiach ha demanat a Aragonès que lideri "com a president, no com a dirigent d'ERC" davant les negociacions de la investidura, cosa que defensa que hauria de tractar amb tots els diputats catalans al Congrés, excepte els del PP i Vox.

"Li demanem que lideri. Bildu ha estat clar i concís: cal estar a l'alçada per repetir un govern de coalició", ha resolt.

Albiach ha acusat el govern d'ERC de falta d'iniciativa en els reptes de Catalunya i li ha demanat coherència i ambició en comptes d'anuncis i excuses, en les seves paraules: "No serem aquí per acabar una legislatura de tràmit".