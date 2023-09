Albiach (comuns) troba un "doble èxit" que Vox hagi deixat els auriculars i se n'hagi anat del Congrés

Demana "intel·ligència política" per treballar en les pròximes setmanes per l'oficialitat del català a la UE



BARCELONA, 19 set. (EUROPA PRESS) -

La presidenta dels comuns al Parlament, Jéssica Albiach, ha dit que és un "doble èxit" que els diputats de Vox al Congrés se n'hagin anat aquest dimarts de l'hemicicle, deixant els auriculars de traducció, en el primer ple en què es podia fer servir el català, el gallec i el basc.

"Els convido a que no tornin", ha afegit la dirigent dels comuns en una roda de premsa aquest dimarts, en la qual també ha qualificat la jornada de dia clau per a la llengua catalana, i ha atribuït a una majoria política a favor del plurilingüisme que hagi prosperat la proposta de poder parlar en aquestes tres llengües a la cambra baixa.

Albiach ha sostingut que aquest ha de ser el camí a seguir de cara a una investidura: "Construir una majoria progressista, plurilingüe i plurinacional", i també ha destacat que aquesta proposta no es va arribar a assolir en la Segona República.

CATALÀ A LA UE

Ha apel·lat a la "intel·ligència política" de les forces favorables que les tres llengües siguin oficials a les institucions europees i els ha demanat treballar per aconseguir-ho en les pròximes setmanes, després que el Consell Europeu ha posposat la decisió sobre aquesta qüestió.

Albiach ha lamentat que no hi hagi hagut "les majories suficients" en el Consell Europeu per impulsar aquesta iniciativa, que ha de comptar amb un suport unànime de tots els països membres per prosperar.

"Hem vist moure's a països", ha celebrat Albiach, que considera que hi ha països que havien dit que no estaven d'acord amb fer oficials aquestes llengües que aquest dimarts han expressat dubtes sobre la qüestió, segons ella.

Sobre si Espanya hauria de prioritzar l'oficialitat del català, abans que la del gallec i el basc, ha respost que l'objectiu final és aconseguir la de les tres llengües: "Si hi ha una estratègia que pensa que ara és més fàcil anar a per una, no hi entraré aquí", ha afegit.