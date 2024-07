Albiach (Comuns) troba una "bona notícia" que Rovira (ERC) vulgui tornar a Catalunya dissabte

Confia que hi haurà govern: "Hi ha bona voluntat negociadora per totes les parts"



BARCELONA, 9 jul. (EUROPA PRESS) -

La líder dels Comuns al Parlament, Jéssica Albiach, ha assegurat aquest dimarts que és una "bona notícia" que la secretària general d'ERC, Marta Rovira, hagi dit que li agradaria tornar a Catalunya dissabte.

En una entrevista aquest dimarts a Ràdio Estel recollida per Europa Press, ha assegurat que l'arxivament de la causa de Tsunami Democràtic està "acabant amb l'etapa de judicialització" de la política, i ha afegit que la causa per terrorisme no s'aguantava.

Albiach també ha enviat el seu condol als familiars i amics de la dona de l'expresident de la Generalitat Jordi Pujol, Marta Ferrusola, tot i que ha sostingut que té "discrepàncies i diferències" a nivell personal i polític amb ella.

Ha criticat "les maneres de fer en concret de Marta Ferrusola", i ha recordat que, quan va començar el govern tripartit del PSC, ERC i ICV, va dir que era com si haguessin entrat a casa seva, cosa que Albiach ha qualificat de sentiment patrimonialista de les institucions.

"BONA VOLUNTAT"

Sobre les negociacions d'investidura, la líder dels Comuns ha confiat que Catalunya tindrà govern: "Hi ha bona voluntat negociadora de totes les parts. Mereixem un govern que funcioni, un govern estable", ha destacat.

Ha assenyalat que els Comuns no estan posant línies vermelles ni negociant a través dels mitjans de comunicació, i ha explicat que volen que el nou Govern de la Generalitat abordi "grans reptes" com l'habitatge, l'educació i la sanitat a Catalunya.

Albiach ha defensat que Catalunya no es mereix una repetició electoral, ha sostingut que els Comuns seran "molt exigents en les negociacions", i ha subratllat que el candidat del PSC, Salvador Illa, és qui ha de fer més esforços i ser més proactiu per recaptar els suports per ser investit.

Preguntada per la seva continuïtat al capdavant del partit de cara a l'Assemblea dels Comuns del mes de novembre, ha respost que té "el focus posat en les negociacions" d'investidura i que de cara al setembre i l'octubre abordaran el relleu de càrrecs.