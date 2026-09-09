Albiach (Comuns) troba una bona notícia la dimissió de Trapero, que veu com una nova "crisi de govern"

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 9 set. (EUROPA PRESS) -
La presidenta dels Comuns al Parlament, Jéssica Albiach, ha afirmat que la dimissió del fins ara director general dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, és una bona notícia, però ha assenyalat que suposa una nova "crisi de govern".
En una anotació a X recollida per Europa Press aquest dimecres ha criticat que el Govern "viu instal·lat en la provisionalitat".
"Confiem que els canvis en la Direcció General de la Policia i del cap dels Mossos suposin canvis efectius per garantir el dret a la protesta i millorar la percepció de seguretat del nostre país", ha afegit.