Albiach: "Treballarem per tirar endavant un Govern amb forces i aliances progressistes"

BARCELONA, 9 abr. (EUROPA PRESS) -

La líder dels Comuns i candidata de Comuns Sumar el 12M, Jéssica Albiach, ha assegurat que la seva formació ha estat la més clara, a parer seu, a l'hora de dir quina és la seva política d'aliances per als possibles pactes postelectorals, i ha dit: "Treballarem per tirar endavant un Govern amb forces i aliances progressistes".

Així s'ha expressat aquest dimarts en unes declaracions als periodistes abans de visitar una escola a Terrassa (Barcelona), en les quals també ha afirmat que no permetran "que Catalunya sigui el casino d'Europa", en referència al Hard Rock, i que opten per mesures emmarcades en quatre eixos: habitatge, educació, sanitat i transició justa.

En matèria educativa, Albiach creu que hi ha una crisi profunda a Catalunya per la qual "no val posar-se de perfil" i, en aquest sentit, s'ha decantat per recuperar la sisena hora als centres públics.

"Desfer aquesta anomalia que arrosseguem des de fa anys i que, a més, és un atac directe contra la igualtat d'oportunitats dels nostres nens i dels nostres joves", ha sostingut.

D'altra banda, també ha assenyalat com a condicions de cara a possibles pactes "blindar una sanitat pública que ara mateix està contra les cordes i en una situació que cada vegada és més precària", i avançar en energies renovables i una transició justa i fer front a la sequera.