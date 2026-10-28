Publicat 28/10/2026 11:30

Albiach (Comuns) trasllada el seu suport als ferits en l'accident ferroviari a Toledo

Archivo - La presidenta dels Comuns al Parlament, Jéssica Albiach
Lorena Sopêna - Europa Press - Arxiu

BARCELONA 28 oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta dels Comuns al Parlament, Jéssica Albiach, ha traslladat el seu suport a les persones ferides en l'accident de trens a Urda (Toledo) d'aquest dimecres i als seus éssers estimats.

Ho ha fet en una publicació a X en la qual també ha expressat el seu agraïment als serveis d'emergències i "a tots els professionals que treballen en l'atenció a les persones afectades".

Albiach ha assegurat estar seguint "amb preocupació" l'accident mortal que s'ha produït aquest dimecres al matí després que un tren AVE hagi xocat contra un Iryo a la línia Madrid-Sevilla.

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