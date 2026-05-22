Albiach (Comuns) tem una possible desmobilització del vot progressista després de la imputació de Zapatero

Lorena Sopêna - Europa Press
BARCELONA 22 maig (EUROPA PRESS) -
La presidenta dels Comuns al Parlament, Jéssica Albiach, ha lamentat aquest divendres una possible desmobilització del vot progressista després de la imputació de l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero per presumpte tràfic d'influències en el cas Plus Ultra.
En una entrevista a La 2Cat i Ràdio 4 recollida per Europa Press ha expressat que Sumar no demanarà eleccions anticipades tret que s'acrediti que hi ha una intervenció directa del president del Govern central, Pedro Sánchez, en temes de corrupció o que hi ha un suposat finançament il·legal del PSOE.
PRESSUPOSTOS
Preguntada pel pacte de pressupostos de la Generalitat 2026 de dijous entre el Govern i els Comuns, Albiach n'ha ressaltat la carpeta de l'habitatge, que gira al voltant de quatre grans temes: rehabilitació d'habitatges, inversió en parc públic, duplicar els ajuts al lloguer i que s'acabi de formar el règim sancionador per contenir els preus del lloguer a Catalunya.
Ha criticat que el Govern no té una "voluntat real" d'imposar sancions en habitatge i ha reiterat que considera aquests pressupostos com els de la legislatura.
Ha apuntat que els Comuns estan disposats a "recalendaritzar algunes mesures" en educació per satisfer els docents en vaga, i ha afegit que no creu que el conflicte es degui a una qüestió econòmica del salari dels docents, sinó a una voluntat política.