Albiach té "la certesa" que Illa voldrà governar amb Puigdemont

MADRID, 3 maig (EUROPA PRESS) -

La candidata de Comuns Sumar a les eleccions catalanes, Jéssica Albiach, ha indicat que té "la certesa" que el candidat del PSC, Salvador Illa, buscarà governar amb l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont, després d'apostar en el debat electoral de RTVE de dijous per un govern "transversal".

"Ahir vaig entrar al debat amb un dubte i en vaig sortir amb una certesa, i la certesa és que el senyor Illa està disposat a fer el que vol, està disposat a fer govern amb el senyor Puigdemont, amb Junts per Catalunya", ha dit la candidata dels comuns en una entrevista a TVE, recollida per Europa Press, en la qual ha qualificat la disposició del dirigent socialista de "força sorprenent per a tot Catalunya".

Albiach ha detallat que durant el debat electoral va insistir a Illa si podia aclarir la seva política de pactes i que ell es va limitar a referir-se "a un govern transversal", la qual cosa entén com una voluntat de pactar amb "l'antiga Convergència", que va ser qui va retallar els serveis públics que "encara avui dia" no s'han pogut revertir.

Així, la dirigent dels Comuns ha ressaltat la importància d'"anar de cara", per la qual cosa ha defensat aliances només amb "les forces progressistes" --PSC i ERC--, ja que només quan hi ha hagut un govern d'esquerres és quan "li ha anat bé" als catalans.

Les declaracions d'Albiach tenen lloc després que el candidat del PSC a presidir Catalunya va defensar un govern "transversal" després de les eleccions del 12 de maig, malgrat que el número 3 de Junts, Josep Rull, va descartar pactar amb els socialistes i fer president Illa.