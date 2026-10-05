Albiach (Comuns) situa el 29 de novembre com una elecció "pel dret a l'habitatge"

BARCELONA 5 oct. (EUROPA PRESS) -
La presidenta dels Comuns al Parlament, Jéssica Albiach, ha situat les eleccions generals anticipades del 29 de novembre com una elecció "pel dret a l'habitatge".
"Pel dret a l'habitatge. Perquè les persones van per davant els fons voltor. Perquè viure no hauria de ser un luxe. Anem a pel 29 de novembre!", ha expressat en un missatge a X recollit per Europa Press aquest dilluns.
El president del Govern central, Pedro Sánchez, ha anunciat aquest dilluns en una declaració institucional al palau de La Moncloa la convocatòria d'eleccions per al pròxim 29 de novembre, després que el Congrés tombés divendres els dos reials decrets amb mesures per afrontar el problema de l'habitatge gràcies al vot en contra del PP, Vox i Junts.