Albiach (comuns) a Rigau: "Potser el que desorienta el sistema educatiu és la manca de recursos"

BARCELONA, 7 des. (EUROPA PRESS) -

La presidenta dels comuns al Parlament, Jéssica Albiach, ha replicat a la consellera d'Ensenyament durant el govern d'Artur Mas, Irene Rigau, que "potser el que desorienta el sistema educatiu és la manca de recursos, no treballar per construir una societat crítica".

Així s'ha expressat en una publicació a X recollida per Europa Press aquest dijous, després que Rigau ha declarat a Catalunya Ràdio que el sistema educatiu català "està desorientat".

Rigau havia dit: "La sostenibilitat, el canvi climàtic, el feminisme, la solidaritat. Tot això està molt bé, però si resulta que ho hem de treure d'hores de llengua i matemàtiques, no anem bé".

Albiach ha replicat que "va ser la consellera que va aplicar les retallades més grans en educació a Catalunya, eliminant la sisena hora de l'escola pública".

DAVID CID

També en una anotació a X recollida per Europa Press aquest dijous, el portaveu dels comuns al Parlament, David Cid, ha dit que "el que segur que no va anar gens bé van ser les retallades que va fer com a consellera".

A més a més, l'ha acusada d'"opinar com qui passava per allà" després de dirigir la Conselleria d'Ensenyament del 2010 al 2016.