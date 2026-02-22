Albiach (Comuns) retreu al PP recórrer al TC la regulació de compres especulatives d'habitatge

Alberto Paredes - Europa Press
BARCELONA 22 febr. (EUROPA PRESS) -
La presidenta dels Comuns al Parlament, Jéssica Albiach ha retret al PP de Catalunya que recorri al Tribunal Constitucional (TC) la llei per regular les compres especulatives d'habitatge: "Els recursos del PP sempre ens marquen el bon camí", ha assenyalat.
"Us estàvem esperant. Ni 48 hores heu trigat", ha dit en un missatge a X aquest diumenge recollit per Europa Press.
En ell, ha assenyalat que el PP està del costat dels especuladors i els fons voltor, després que el president del PP de Catalunya, Alejandro Fernández, anunciés aquest dissabte que presentarien un recurs contra aquesta llei.
ALEJANDRO FERNÁNDEZ
En un altre missatge a la mateixa xarxa social, Albiach ha contestat a un missatge de Fernández, qui va expressar aquest divendres que "la cubanització de l'habitatge a Catalunya ja és una realitat".
Albiach ha respost aquest diumenge a aquestes declaracions: "Com et sembli, Alejandro, però a Catalunya hi ha famílies que han de decidir entre omplir la nevera i pagar el lloguer, mentre Mercadona té uns beneficis de 38.800 milions", ha dit.
En resposta, Fernández ha criticat la posició dels Comuns: "Efectivament, les vostres polítiques provoquen exactament això que denúncies", ha resolt.