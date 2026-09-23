Albiach (Comuns) retreu a Illa la seva "manca de transparència" en les PISA i veu com una prioritat abaixar les ràtios

David Zorrakino - Europa Press
BARCELONA 23 set. (EUROPA PRESS) -
La presidenta dels Comuns al Parlament, Jéssica Albiach, ha retret al president de la Generalitat, Salvador Illa, la seva "manca de transparència" en la gestió de l'error de les proves PISA, i ha defensat que la principal prioritat que ha de tenir el Govern en el debat sobre el model educatiu és la reducció de les ràtios a les aules catalanes.
En la seva rèplica després de la compareixença d'Illa a la cambra catalana aquest dimecres per les PISA, Albiach li ha demanat que concreti quan va tenir constància de l'error, l'ha advertit que la responsabilitat també és política i que ja no la poden atribuir a l'herència rebuda, i ha sostingut que no haver-ne informat abans ha fet créixer la desconfiança cap a la Conselleria que, a més, "ja estava maltractada".
Sobre el pacte que explorarà el Govern amb els grups i la comunitat educativa, Albiach ha confiat que no sigui "l'enèsima foto buida o una pantomima per calmar les aigües", i ha llistat alguns dels aspectes que ha de recollir, el principal dels quals, la reducció de les ràtios.
També ha esmentat la climatització; el combat contra la pobresa infantil; la reducció d'assignatures del currículum per centrar-se en les més bàsiques i amb mals resultats educatius; ha proposat que repetir curs no sigui "una qüestió punitiva" i que es visqui amb normalitat; que les aules d'acollida no siguin de 4 mesos, sinó que hi hagi un curs sencer per a la integració, a més d'abordar temes com les extraescolars, la tecnologia i el model de concertació.
Finalment, també s'ha referit a les infiltracions d'agents dels Mossos d'Esquadra en les assemblees docents, i ha demanat la dimissió del cap de la Comissaria General d'Informació, Carles Hernández: "No és tolerable que contradigui la consellera Parlon i defensi infiltrar-se en una assemblea de docents".