Albiach (Comuns) retreu a Illa no parlar d'habitatge o crisi climàtica en el seu discurs de Nadal

BARCELONA 27 des. (EUROPA PRESS) -

La líder dels Comuns al Parlament, Jéssica Albiach, ha retret al president de la Generalitat, Salvador Illa, no haver parlat d'habitatge o de crisi climàtica en el seu discurs de Nadal, emès aquest dijous pel dia de Sant Esteve.

Ha criticat que el líder de l'Executiu català no hagi esmentat la crisi d'habitatge quan, al seu judici, es tracta del principal problema de la comunitat, així com tampoc l'emergència climàtica "malgrat haver viscut els seus estralls i el del negacionisme de ben a prop", en un missatge a 'X' recollit per Europa Press.

"El 2025, Catalunya ha de liderar la resposta als grans reptes que tenim com a país, no esquivar els problemes", ha resolt Albiach.