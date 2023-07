Albiach (Comuns) retreu a ERC assenyalar Díaz "i no Abascal com l'enemic a batre"

Vidal reivindica que "l'antídot contra la dreta extrema és proposar un país a favor"



BARCELONA, 15 jul. (EUROPA PRESS) -

La líder dels Comuns al Parlament, Jéssica Albiach, ha retret a ERC assenyalar "Sumar i no Vox i Santiago Abascal com l'enemic a batre", i ha acusat el president de la Generalitat, Pere Aragonès, de donar per perdudes les eleccions generals del 23-J, la qual cosa considera que no és una actitud pròpia d'un president.

Ho ha dit així en l'acte 'A favor de la planificació ecològica' d'aquest dissabte al Prat de Llobregat (Barcelona), al costat del cap de llista de Sumar-En Comú Podem, Aina Vidal; les número 4 i 6 de la candidatura, Lilith Vestrynge i Candela López, i l'alcalde del municipi, Lluís Mijoler.

Ha assegurat que ERC també "s'equivoca quan mira Junts i no el projecte de l'Espanya plurinacional, el qual ha permès els grans avanços del país aquesta legislatura", i ha insistit que el vot a Sumar és el decisiu per garantir un govern progressista.

Ha avisat a Aragonès que defensar Catalunya passa per evitar que la Conselleria d'Acció Climàtica sigui la d'"Inacció Climàtica" i que no és compatible apostar per la transició verda alhora que per la B-40 o l'ampliació de l'aeroport de Barcelona-el Prat, un advertiment que també ha estès al PSC.

AINA VIDAL

Vidal ha reivindicat que "l'antídot contra la dreta extrema és proposar un país a favor", i ha reafirmat la voluntat de Sumar d'apujar el salari mínim interprofessional (SMI) als 1.400 euros i de mantenir els impostos a elèctriques i grans tenidors per reforçar l'estat del benestar.

Ha afirmat que "cridar a la concentració del vot és cridar a perdre aquestes eleccions, perquè aquestes eleccions van de coalicions" i ha erigit Yolanda Díaz com l'única garantia per frenar el líder i candidat del PP, Alberto Núñez Feijóo.

VERSTRYNGE, LÓPEZ I MIJOLER

Verstrynge ha acusat la dreta de promoure idees que defineixen una Espanya "que ja no existeix" i que impedeixen abordar el que és realment important, i ha considerat que el 'cara a cara' de dilluns entre Pedro Sánchez i Feijóo va ser, textualment, un debat de dues hores i ni una proposta, i ha retret a Feijóo parlar més d'ETA que de feminisme.

López ha elogiat les polítiques de l'exalcalde de Barcelona, Ada Colau, per fer que la ciutat sigui reconeguda internacionalment pel seu lideratge clar contra la contaminació i ha retret al nou govern del PP a Castelldefels (Barcelona) voler "eliminar un carril bici, una aposta de l'anterior govern" per la transformació del municipi.

Mijoler ha reivindicat el vot al seu partit com el vot útil a favor del planeta i ha cridat a votar contra "els que, igual que censuren revistes, llengües, artistes, obres de teatre, també neguen l'evidència científica sobre l'escalfament global".