Albiach (Comuns) retreu a Aragonès plantejar un debat de 3 candidats amb "el mateix model"

Avisa que en aquest debat "no hi ha espai per a les forces progressistes"

BARCELONA, 7 abr. (EUROPA PRESS) -

La candidata dels Comuns Sumar a les eleccions catalanes, Jéssica Albiach, ha considerat de "profundament decebedor" que el president de la Generalitat, Pere Aragonès, plantegi un debat amb tres candidats que defensen, al seu parer, el mateix model.

"És profundament decebedor que una persona d'ERC vulgui plantejar un debat entre tres candidats de tres partits diferents, però que en realitat estan defensant el mateix model de sempre", ha declarat aquest diumenge en una manifestació a Barcelona contra la privatització de la sanitat.

Albiach ha al·ludit a la proposta del candidat a la reelecció d'un debat electoral juntament amb l'expresident i candidat de Junts, Carles Puigdemont, i el candidat del PSC, Salvador Illa.

Per ella, en aquest debat "no hi ha espai per a les forces progressistes que estiguin plantejant un model alternatiu de país que sigui sostenible i respectuós amb les persones i amb el territori".

Ha assegurat que tant Junts com ERC i PSC defensen que Catalunya sigui "el casino d'Europa", en referència al macroprojecte del Hard Rock, i que no es posin límits als creuers i a ampliar l'aeroport de Barcelona.

En referència al fet que Aragonès vagi al Senat a defensar la seva proposta de referèndum, Albiach no vol que el president de Catalunya "sigui un trol", després que el president de la Generalitat ha dit que la seva visita pretén "trolejar" el PP.

NOCES AMB "TÀNDEM DE CORRUPTES"

"El PP ja es troleja a si mateix: tan sols cal veure les noces d'ahir (dissabte) de l'alcalde de Madrid, del senyor Almeida, on també hi havia el rei emèrit", ha afegit Albiach.

Ha opinat que en aquest casament "l'única persona que hi faltava era el nuvi d'Ayuso per fer un tàndem de corruptes amb el rei emèrit", després de la polèmica fiscal sobre la parella de la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.