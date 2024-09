Albiach (Comuns) reivindica el finançament català com una "oportunitat" per a altres CA

BARCELONA, 11 set. (EUROPA PRESS) -

La líder dels Comuns al Parlament, Jéssica Albiach, ha reivindicat textualment un finançament just, propi i solidari com una "oportunitat" per a altres comunitats que, al seu parer, estan infrafinançades.

Ho ha dit aquest dimecres en unes declaracions als mitjans després de participar en la tradicional ofrena al monument de Rafael Casanova per la Diada, juntament amb altres membres del seu partit com l'exalcaldessa de Barcelona Ada Colau.

Sobre el discurs institucional per la Diada del president de la Generalitat dimarts a la nit, Albiach va trobar a faltar que esmentés un avanç en l'autogovern i propostes concretes sobre l'habitatge.