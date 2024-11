Albiach reclama al PSC el seu compromís per aprovar els pressupostos

Convida Sumar a reflexionar per ser "més útils" mentre aposten pel Govern central

La líder dels Comuns al Parlament, Jéssica Albiach, ha reclamat al PSC que "vagi demostrant" el seu compromís per aprovar els pressupostos de la Generalitat per al 2025 juntament amb la seva formació i Esquerra Republicana.

En una entrevista d'aquest dijous a Ser Catalunya recollida per Europa Press, ha insistit que l'actitud dels socialistes amb l'habitatge és "poc ambiciosa", mentre que en públic asseguren el seu compromís sobre aquesta qüestió.

"A l'hora de veure els números, ens estem trobant amb que ens estan plantejant xifres que fins i tot són inferiors a les dels pressupostos previstos l'any anterior", ha assenyalat la dirigent dels Comuns que, si bé entén que hi hagi una part que sigui a crèdit, demana que l'aportació de la Generalitat sigui més gran.

Així, ha afirmat que en aquests moments estan "encallats" en l'aprovació dels comptes catalans, si bé espera que aquest dijous a la tarda, quan mantindran la tercera trobada de negociació amb el PSC, els socialistes vinguin amb una proposta ambiciosa i seriosa, textualment.

Sobre si es fixen algun termini per prendre la decisió, ha indicat que els Comuns no estan "en la pantalla d'entrar al Govern", sinó que busquen ser una oposició útil que allargui la mà a l'executiu català en les polítiques que creguin necessàries per a Catalunya.

SUMAR

Sobre una possible sensació de descomposició a Sumar després de la sortida del seu exportaveu al Congrés Íñigo Errejón per presumpte assetjament sexual, ha apostat perquè la formació treballi en "dos carrils".

"D'una banda, governar més i millor, i per l'altra, jo crec que una reflexió per veure com som més útils i com arribem a més gent", ha sostingut Albiach, després de referir-se als dies tristos per a la democràcia, en les seves paraules, que venen arran de la victòria del candidat republicà, Donald Trump, en les eleccions nord-americanes.

En aquest sentit, ha instat les forces progressistes a demostrar que "el mal menor no existeix" en plantejar una batalla que, a parer seu, és tant cultural com material, contra l'extrema dreta per poder donar una alternativa.