Albiach qualifica de "presa de pèl" l'obertura de les piscines com a refugis climàtics

Critica que la proposta servirà perquè els turistes gaudeixin de les piscines en hotels de Barcelona

BARCELONA, 17 abr. (EUROPA PRESS) -

La candidata de Comuns-Sumar a les eleccions catalanes, Jéssica Albiach, ha qualificat de "presa de pèl" la mesura proposada dimarts pel Govern per obrir les piscines privades com a refugis climàtics accessibles per a la ciutadania, i ha remarcat que el decret neix amb "massa incògnites".

Així s'ha expressat Albiach aquest dimecres després d'una reunió a Barcelona amb representants de la Taula d'Entitats del Tercer Sector Social, en què ha remarcat que la proposta dels refugis climàtics no detalla a quina hora podran obrir les piscines ni a quin preu ni quines persones es prioritzarà si s'omple l'aforament de les instal·lacions.

"Veiem que es continua castigant sectors com l'agricultura i la indústria mentre que es premia el turisme. Evidentment que els refugis climàtics són necessaris, però això vol dir piscines públiques, no piscines d'hotels que a la pràctica només faran servir els turistes", ha assegurat la candidata a la presidència de la Generalitat.

Albiach també ha dit que la limitació que planteja el Govern per al consum d'aigua a les places hoteleres és una mesura de "mentida", ja que només serà aplicable als municipis que hagin infringit els llindars de consum hídric en un trimestre.

SUPORT A MÉS DESPESA SOCIAL

Preguntada sobre l'opinió de les entitats del tercer sector respecte al rebuig dels Comuns als pressupostos de la Generalitat, Albiach ha anunciat que el seu partit donarà suport divendres al paquet de mesures que ha plantejat l'executiu català per recuperar nombroses propostes socials que contenien els comptes rebutjats.

"Ho hem intentat fins al final, però hem vist un govern d'ERC que va prioritzar la convocatòria electoral", ha remarcat Albiach.

La líder dels Comuns ha expressat que "entén la preocupació" suscitada arran del rebuig dels comptes catalans, però ha defensat que "el temps posarà cadascú al seu lloc" i que la seva formació defensarà propostes per augmentar la despesa social.