Albiach (Comuns) qualifica de "molt mala notícia" que Trump guanyi i veu un triomf de la política de l'odi

BARCELONA 6 nov. (EUROPA PRESS) -

La líder dels Comuns al Parlament, Jéssica Albiach, ha considerat que la previsible victòria del candidat republicà a la Casa Blanca, Donald Trump, en les eleccions nord-americanes és una "molt mala notícia" i un triomf de la política de la mentida, l'odi i la venjança.

En un missatge a X d'aquest dimecres recollit per Europa Press, ha reclamat a les forces progressistes "posar l'economia al servei de la gent" per així demostrar que existeixen alternatives d'esperança, en les seves paraules.

Trump ha declarat aquest dimecres la seva victòria en les eleccions a la Casa Blanca i ho ha celebrat com un "moment històric" que suposa el començament de, textualment, una era daurada per al país, malgrat que encara no s'ha confirmat oficialment que hagi guanyat la majoria absoluta.