Albiach (Comuns) qualifica de "magnífica notícia" l'arxivament definitiu de la causa de Tsunami Democràtic

BARCELONA 11 nov. (EUROPA PRESS) -

La líder dels Comuns al Parlament, Jéssica Albiach, ha qualificat aquest dilluns de "magnífica notícia" l'arxivament definitiu de la causa de Tsunami Democràtic després de l'aval del Tribunal Suprem (TS) a la decisió de la magistrada.

"Una magnífica notícia. Protestar no és un delicte, és un dret que al llarg de la història ha fet possible conquerir-ne d'altres", ha dit en un missatge a X recollit per Europa Press.

L'arxivament de la causa per presumpte terrorisme contra l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont i el diputat d'ERC al Parlament Ruben Wagensberg va tenir dos recursos d'apel·lació de Societat Civil Catalana i Vox, que el TS ha desestimat.