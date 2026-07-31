Albiach (Comuns) qualifica de decebedor el balanç d'Illa per ser una "negació de la realitat"

BARCELONA, 31 jul. (EUROPA PRESS) -
La presidenta dels Comuns al Parlament, Jéssica Albiach, ha qualificat de decebedor el balanç del president de la Generalitat, Salvador Illa, a l'equador de la legislatura: "Ha estat un exercici de negació de la realitat. Ha estat un discurs decebedor. Decebedor per triomfalista i decebedor per negació".
En una roda de premsa aquest divendres al Parlament, ha dit que el president ha oblidat "bona part dels catalans", com per exemple els de les llistes d'espera de salut, la comunitat educativa, els usuaris de Rodalies, els que tenen dificultats per arribar a final de mes i els que defensen desplegar les energies renovables.
"El president ha comès l'error de venir aquí i de fer com si el país estigués en una situació d'excel·lència i funcionés d'allò més bé quan no és cert", ha afegit, després de considerar que la transformació que va anunciar Illa no s'ha materialitzat i no s'estan posant al dia els serveis públics davant la transició demogràfica i ecològica de Catalunya.
Ha dit que l'únic àmbit en el qual sí que avança el Govern és en habitatge, i que és gràcies als Comuns, però que és "covard" en la persecució dels qui especulen amb l'habitatge, i li ha demanat estar a l'alçada en el que resta de mandat, ja que aquest divendres no ho ha estat, segons ella.
CRISI MIGRATÒRIA A CEUTA
Respecte a la crisi migratòria a Ceuta, Albiach ha començat dient que es tracta d'una "tragèdia humana" per les 10 morts que, pel cap baix, s'han produït a la costa de Ceuta, i ha traslladat el condol a les seves famílies i éssers estimats.
També ha afirmat que no s'ha de caure en l'estratègia de deshumanització que alguns volen imposar: "Parlem de persones, persones a les quals se'ls ha de conservar la dignitat i, per tant, tractar-les amb respecte als drets humans".