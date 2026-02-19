Albiach (Comuns) sobre la proposta de Rufián: "Tots volem frenar l'extrema dreta"

Alberto Paredes - Europa Press
BARCELONA 19 febr. (EUROPA PRESS) -
La líder dels Comuns al Parlament, Jéssica Albiach, ha reaccionat aquest dijous a la proposta del portaveu d'ERC al Congrés, Gabriel Rufián, de crear un front d'esquerres en assegurar: "Tots volem frenar l'extrema dreta".
"N'estic convençuda. I segur que es fa amb discursos, però també es fa amb mesures, amb polítiques i amb acords", ha manifestat en una roda de premsa per presentar l'acord amb el Govern per donar suport als pressupostos, que inclou la limitació de les compres especulatives d'habitatge.
Segons Albiach, la millor manera de frenar "l'extrema dreta és frenar les compres especulatives i dient als fons voltor que marxin de les ciutats i deixin els veïns en pau".