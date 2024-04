Albiach (Comuns) proposa una moratòria a la construcció de piscines privades durant la sequera

Demana al Govern "més planificació, redistribuir esforços i menys improvisació"



La candidata dels Comuns a la presidència de la Generalitat, Jéssica Albiach, ha proposat aquest divendres establir una moratòria a la construcció de piscines privades mentre duri la sequera.

"No és una proposta que ens hàgim inventat, no és una ocurrència. Ja ho estan fent a diversos llocs, per exemple, a Palafrugell (Girona), i a Terrassa (Barcelona) també ho estan estudiant", ha assegurat en una roda de premsa amb el cap de llista dels Comuns a Girona, Eloi Badia.

Albiach ha concretat que es tracta d'una restricció per a les piscines privades, ja que considera que en la situació actual amb restriccions "s'ha de prioritzar el que és públic, el que és comunitari".

La dirigent dels Comuns ha reclamat que el conseller d'Acció Climàtica de la Generalitat, David Mascort, "deixi de marejar", ja que assegura que ha fet declaracions antagòniques --ha dit textualment-- pel que fa a les restriccions per la sequera.

"Demanem al Govern més planificació, més prudència, redistribuir esforços i menys improvisació, que és el que hem vist fins ara", ha retret Albiach, que també considera que l'executiu català ha arribat tard a la gestió de la sequera.

LLEI D'AMNISTIA

Preguntada sobre el fet que l'Audiència Nacional hagi acordat obrir diligències contra el PSOE, ERC i Junts per l'amnistia, Albaich ha afirmat que això no és nou: "Estem veient una dreta i una extrema dreta, bé sigui política o judicial, que moltes vegades sembla que treballen de bracet per intentar aturar aquests avenços".

Ha reivindicat l'amnistia com una llei necessària i "molt positiva per a tots els catalans i totes les catalanes, independentistes o no", i ha apostat per fer política de fraternitat i no de venjança, en les seves paraules.