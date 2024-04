Albiach proposa una llei de sequera que prohibeixi el transvasament de l'Ebre

Qualifica de "restriccions 'fake'" l'obertura de piscines com a refugis climàtics

TARRAGONA, 18 abr. (EUROPA PRESS) -

La candidata de Comuns Sumar a la presidència de la Generalitat, Jéssica Albiach, ha assegurat que el seu partit proposa una llei de sequera que prohibeixi el transvasament de l'Ebre i que "blindi inversions" en infraestructures hídriques i les acceleri.

En unes declaracions aquest dijous a Tortosa (Tarragona), al costat de l'alcalde, Jordi Jordán, Albiach ha criticat que en 14 anys "no s'ha fet política hídrica" a Catalunya, i ha assenyalat que hi ha dessalinitzadores previstes des de fa 14 anys que no s'han aprovat fins ara.

"Això va ser una decisió ideològica de Convergència i Unió que fins fa dos dies ERC tampoc no ha volgut revertir", ha retret la dirigent dels Comuns, que ha apostat per una planificació ecològica per afrontar les pròximes possibles sequeres.

Albiach ha afirmat que les Terres de l'Ebre "ja han complert amb escreix la seva quota de solidaritat amb la resta de territoris de Catalunya", i ha qualificat d'ocurrència el transvasament de l'Ebre cap a Barcelona.

"RESTRICCIONS 'FAKE'"

La líder dels comuns ha insistit que les mesures del Govern per obrir piscines privades com a refugis climàtics "són una aixecada de camisa i són unes restriccions 'fake' per al sector turístic".

Per ella, el Govern "no està assumint responsabilitats, sinó que el que està fent és passar la patata calenta als ajuntaments", i s'ha preguntat com ho farà la Generalitat per garantir que els hotels obrin les seves piscines als veïns.

"Estem parlant d'aforaments que són limitats", i ha criticat que la Generalitat no estigui regulant com es poden obrir les piscines, a quin preu, amb quins horaris i qui té prioritat en espais amb aforament limitat.

DESSALINITZADORES MÒBILS

Albiach ha sostingut que prefereix "una dessalinitzadora mòbil per fer front a la sequera que una dessalinitzadora mòbil per garantir l'ús recreatiu de l'aigua als turistes", preguntada sobre la regulació d'aquest tipus de recursos per part del Govern.

"No pot ser que, mentre s'està donant barra lliure per al comsum d'aigua als turistes, no s'estan aixecant restriccions a l'agricultura i a la indústria", ha resolt Albiach.