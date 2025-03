Albiach (Comuns) pressiona Illa perquè els pisos de protecció oficial no passin al mercat lliure

Tarafa (Comuns) diu que portaran la reserva del 30% a totes les zones tensionades de Catalunya

BARCELONA, 1 (EUROPA PRESS)

La líder dels Comuns al Parlament, Jéssica Albiach, ha fixat com a "pròxim objectiu" per a la seva formació acordar amb el govern del president de la Generalitat, Salvador Illa, que els pisos de protecció oficial no passin al mercat lliure.

"El pròxim acord entre els Comuns i el Govern ha de ser que tots els pisos de protecció oficial que ja tenim a Catalunya no passin al mercat lliure", ha anunciat Albiach a l'acte dels Comuns i BComú 'Les nostres cases, el seu negoci' a la plaça de les Glòries de Barcelona, juntament amb el ministre de Cultura i dirigent dels Comuns, Ernest Urtasun.

Albiach s'ha pronunciat així després de l'acord d'aquest divendres de la formació amb el Govern de duplicar la taxa turística a Catalunya, que preveu que el 25% dels recursos que generi es destinin a polítiques d'accés a l'habitatge.

"No té cap sentit anar omplint la cistella mentre, d'altra banda, es va buidant", ha afegit la dirigent dels Comuns.

També ha reclamat novament el cessament immediat del president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, i "més autonomia estratègica" després de la disputa d'aquest divendres a la Casa Blanca entre el president d'Ucraïna, Volodímir Zelenski, i el president dels Estats Units, Donald Trump.

GEMMA TARAFA

Per la seva banda, la regidora de BComú a l'Ajuntament de Barcelona i coordinadora dels Comuns, Gemma Tarafa, ha defensat que portaran a totes les zones tensionades la reserva del 30%: "Si Barcelona ha pogut, malgrat les traves de Collboni, hem de poder fer-ho en totes les zones de Catalunya".

"No oblidem que el PSOE no fa polítiques d'habitatge si no l'obliguem a fer-les", ha recordat, alhora que ha sostingut que obligaran els socialistes, textualment, a escollir en quin costat de la història volen estar.