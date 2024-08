Albiach (Comuns) sobre un possible Govern en coalició amb el PSC: "No vull avançar escenaris"

Prioritza polítiques d'habitatge i demana temps per teixir "confiança" amb els socialistes



BARCELONA, 4 ago. (EUROPA PRESS) -

La líder dels Comuns en el Parlament, Jéssica Albiach, ha declinat parlar sobre una possible entrada del seu partit en una coalició amb el PSC a la Generalitat, i ha prioritzat que es compleixi l'acord d'investidura pactat amb els socialistes: "No vull avançar escenaris, espero que sigui una legislatura llarga".

En una entrevista publicada aquest diumenge per 'La Vanguardia' recollida per Europa Press, ha situat l'habitatge com la prioritat dels Comuns en la legislatura, i ha demanat temps per teixir confiança amb el PSC a mesura que avanci el compliment de l'acord d'investidura.

Sobre si ella mateixa podria ser vicepresidenta de la Generalitat, ha reiterat que encara no té una resposta i que és una qüestió que de moment la seva formació no ha explorat.

"UN GOVERN QUE FUNCIONI"

Albiach ha valorat que "s'està obrint una nova oportunitat perquè Catalunya pugui tenir després de tants anys un govern de funcioni", i ha afegit que durant els governs liderats per independentistes la política catalana, al seu judici, s'ha centrat exclusivament en l'eix nacional.

Ha avisat al candidat del PSC a presidir la Generalitat, Salvador Illa, que si incompleix l'acord amb els Comuns "la legislatura se li pot fer molt llarga", i ha puntualitzat que els Comuns parteixen d'un principi de prudència i discreció amb la seva relació amb els socialistes.

Sobre un eventual finançament singular per a Catalunya, ha assegurat que "cal explicar-se bé", i ha remarcat que l'actual model funciona com si a Catalunya hi hagués sis milions de persones, quan actualment la població és de vuit.

També ha demanat "seguir caminant cap a una normalitat institucional", en referència implícita a superar les conseqüències del procés, i ha defensat textualment una Espanya plurinacional amb un reconeixement de Catalunya com a nació.