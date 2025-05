Albiach (Comuns): El Pacte per la Llengua neix davant "la reculada de l'ús social" del català

BARCELONA 13 maig (EUROPA PRESS) -

La líder dels Comuns al Parlament, Jéssica Albiach, ha expressat que el Pacte Nacional per la Llengua rubricat aquest dimarts neix davant "la reculada de l'ús social" del català i no com a resposta a una eventual sentència desfavorable del Tribunal Constitucional sobre el 25% d'ús del castellà a les escoles.

"Sí que és cert que si el que tenim és una sentència desfavorable, ens permet tenir la feina feta i estar més forts de cara a la sentència", ha dit en l'acte de signatura del Pacte Nacional per la Llengua a l'Institut d'Estudis Catalans (IEC), a Barcelona, en el qual han rubricat el text el Govern, PSC, ERC, Comuns, sindicats, patronals i entitats, mentre que Junts i la CUP han decidit no fer-ho.

Ha qualificat el pacte com "un bon punt de partida"; ha defensat que per als Comuns el català és una prioritat i ha afirmat que en cas d'una sentència desfavorable la formació mirarà de teixir aliances per donar-hi una resposta, a parer seu, àmplia.

MÉS PRESSUPOST PER AL 2026

Albiach ha destacat que els 255 milions d'euros pactats venen amb mesures concretes, ha criticat que hi hagi hagut altres pactes nacionals sense pressupost i ha assegurat que per al següent pressupost del pacte caldran "evidentment" més recursos.

Ha afegit que de cara a la negociació del 2026 el seu partit vol anar amb tota la informació i, per això, ha ressaltat que abans de la negociació, el Govern ha de "retre comptes" davant els signants del pacte.