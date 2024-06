Albiach només contempla un acord entre PSC-ERC-Comuns o una repetició electoral

Creu que "no tindria cap mena de sentit" anar a una investidura si no hi ha un candidat amb prou suports

BARCELONA, 18 juny (EUROPA PRESS) -

La presidenta dels Comuns al Parlament, Jéssica Albiach, ha afirmat aquest dimarts que només hi ha dues opcions de cara a una eventual investidura a la presidència de la Generalitat: un govern "progressista" fruit d'un acord entre el PSC, ERC i els Comuns o una repetició electoral.

En una roda de premsa després de la reunió amb el president del Parlament, Josep Rull, amb motiu de la ronda de consultes per proposar un candidat a encapçalar la Generalitat, Albiach ha assegurat que la tercera via que contempla que Junts ocupi la presidència no existeix: "No suma, els números no donen."

A parer seu, "no tindria cap mena de sentit" anar a una investidura quan el candidat a encapçalar el Govern no té prou suports, en al·lusió a la possibilitat que Rull opti per un acte equivalent i no proposi cap candidat aquest 25 de juny.

"No estem per marejar la ciutadania creant falses expectatives, per generar frustració", ha afegit.

No obstant això, la dirigent dels Comuns ha considerat que l'escenari de la repetició electoral encara no està "sobre la taula" i ha cridat a esperar a la setmana vinent, quan es posarà en marxa l'acte equivalent.

Ha reiterat que els Comuns no especularan "amb el fantasma de la repetició electoral" i confia a dur a terme, textualment, una bona negociació que no respongui als interessos dels partits, sinó als de la ciutadania.

MODEL DE FINANÇAMENT

Així mateix, enmig del debat entre republicans i socialistes sobre el model de finançament per a Catalunya com a condicionant per abordar una investidura, Albiach ha reivindicat un model propi que ha d'estar "negociat amb el Govern de l'Estat de manera bilateral".

"Proposem que Catalunya pugui recaptar els seus impostos i també que el model que sorgeixi sigui fruit i respongui als principis d'ordinalitat, de solidaritat", ha especificat, element que a parer seu suposaria la diferència més gran amb el model defensat per ERC.

Segons ella, respecte a la solidaritat "puntual o conjuntural" de la qual parlen els republicans, els Comuns aposten per una solidaritat, textualment, permanent que passi per la lluita contra el dúmping fiscal, i també plantegen la crisi d'habitatge com una prioritat.