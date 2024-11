Albiach no veu el Govern "tan ambiciós" com voldria en habitatge en els pressupostos

Defensa la necessitat que hi hagi "coralitat de lideratges" en el partit

BARCELONA, 12 nov. (EUROPA PRESS) -

La líder dels Comuns al Parlament, Jéssica Albiach, ha assegurat aquest dimarts que no veu el govern de Salvador Illa "tan ambiciós" com li agradaria en matèria d'habitatge pel que fa a la negociació del projecte de pressupostos del 2025.

"Els equips negociadors ens hem reunit tres vegades amb el Govern, i un dels elements troncals en aquesta negociació, com és el tema de l'habitatge, no estem veient el Govern tan ambiciós com ens agradaria, o tan ambiciós com sembla que ho són en els seus discursos", ha subratllat en una entrevista a TV3 recollida per Europa Press.

Després de concretar que treballen departament per departament, han començat per la qüestió de l'habitatge, sobre la qual han acordat crear una taula tècnica amb presència de representanets de les conselleries d'Economia i d'Habitatge i un equip d'experts dels Comuns en la matèria.

Després que el president de la Generalitat, Salvador Illa, es comprometés a destinar 1.100 milions d'euros anuals a polítiques d'habitatge, Albiach desconeix quina part seran recursos propis i quina part a crèdit, però demana que la part de recursos propis sigui igual o superior als 734 milions que recollien els comptes de l'any passat: "I és el que ens ofereix ara mateix el PSC", ha afegit.

Tot i que ha rebutjat concretar la xifra a la qual aspiren, ha insistit que l'accés a l'habitatge i la rebaixa dels preus del lloguer és un dels problemes actuals més grans, i no ha descartat "cap mesura de pressió" perquè tirin endavant les polítiques que la gent necessita, ha dit en preguntar-li si donaran suport a la manifestació per una possible vaga de lloguers.

ASSEMBLEA DELS COMUNS

Albiach, que deixarà de ser la coordinadora nacional dels Comuns en l'assemblea que celebraran aquest cap de setmana, s'ha ratificat en la decisió i ha afirmat que es vol centrar en el seu paper al capdavant del grup parlamentari.

"Vull ser coherent amb el que defenso i penso, que hi ha d'haver coralitat de lideratges", ha sostingut.

SOBRE MAZÓN

Sobre el president de la Comunitat Valenciana, Carlos Mazón, Albiach n'ha demanat novament la dimissió per haver "mentit", el veu incapaç de gestionar la reconstrucció i creu que ara està buscant un cap de turc.

També ha reclamat que hi hagi coordinació i no enfrontament institucional, no creu que hi hagi un avançament electoral i ha demanat posar fi a "la política d'impunitat que plana sobre els polítics del PP".