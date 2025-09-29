Albiach: "No es donen les condicions" per negociar els pressupostos del 2026

La Generalitat espera aprovar aquest octubre el registre de grans tenidors i el servei de protecció residencial
BARCELONA, 29 set. (EUROPA PRESS) -
La presidenta dels Comuns al Parlament, Jéssica Albicah, ha afirmat aquest dilluns que "no es donen les condicions" perquè la seva formació negociï amb el Govern els pressupostos del 2026, i els ha retret la lentitud per posar en marxa els acords en habitatge.
"Els acords s'han de complir, i complir vol dir de manera íntegra, íntegrament", ha dit Albiach en una roda de premsa després de reunir-se amb el portaveu dels Comuns, David Cid, i amb els consellers de Presidència, Albert Dalmau, i d'Economia i Finances, Alícia Romero, al Palau de la Generalitat.
Albiach ha assenyalat que no es van activar alguns dels compromisos de l'acord d'investidura fins que els Comuns van reclamar aquesta reunió, i ha defensat que el compliment dels pactes "no és un capritx", ja que són mesures imprescindibles per millorar la vida dels catalans.
Ha expressat que els retards i incompliments "evidentment condicionen" la confiança que havien dipositat en el Govern, i han acordat continuar mantenint reunions per abordar altres assumptes pendents; la primera d'aquí a tres setmanes sobre educació i salut.
HABITATGE
Respecte als acords assolits en matèria d'habitatge, Albiach ha lamentat que la Generalitat està anant "massa lenta" en el compromís de construir 50.000 habitatges fins al 2030 i per rehabilitar 150.000 pisos en 7 anys, on veuen retards importants.
També ha assenyalat que el pla de xoc per unificar els criteris de les taules d'emergència d'habitatge s'havia de posar en marxa al setembre i ara preveu activar-se el 2026, i no s'ha abordat el registre de grans tenidors ni la creació d'una unitat antidesnonaments.
D'aquesta manera, ha instat el Govern a "prémer l'accelerador, unificar el requisit de les taules d'emergència i posar-les a zero, crear d'una vegada per sempre el registre de grans tenidors, crear de manera urgent la unitat antidesnonaments i començar a sancionar els qui se salten la llei d'habitatge".
Albiach també ha fet una "valoració positiva" sobre l'acord per intensificar les compres mitjançant tempteig i retracte, i sobre les regulació del lloguer de temporada i habitacions, l'impost antiespeculació, la pròrroga de qualificació de protecció oficial a zones tensionades i el desplegament del Pla de Barris, ja que estan en tràmit al Parlament.
PRESSUPOSTOS
En preguntar-li per la negociació dels comptes, Albiach ha confiat que el Govern "es posarà les piles" amb els acords pendents sobre habitatge, a més dels de la resta d'àmbits, els quals condiciona per asseure's a negociar.
També ha afirmat que els han comunicat la intenció de "tenir pressupostos dins el termini i en la forma escaient", és a dir, que puguin entrar en vigor amb l'inici d'any, i no creu que estiguin disposats a portar a aprovació un projecte de comptes sense pactar-ho abans amb els socis d'investidura.
Sobre la seva posició, ha apuntat que els Comuns es consideren durs i exigents en les negociacions, textualment, però que sempre són partidaris que Catalunya tingui pressupostos per tenir més recursos i que el "país funcioni millor".