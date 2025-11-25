Albiach (Comuns) lamenta la "violència masclista institucional" i reclama més recursos

DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS
BARCELONA 25 nov. (EUROPA PRESS) -
La presidenta dels Comuns en el Parlament, Jéssica Albiach, ha lamentat la "violència masclista institucional" que pateixen les dones després d'haver estat víctimes de violència masclista i ha vist necessaris més recursos i polítiques amb perspectiva feminista.
Ho ha dit aquest dimarts en declaracions als periodistes amb motiu del 25N, Dia Internacional de l'Eliminació de la Violència contra la Dona, minuts abans de començar la manifestació a Barcelona, on ha criticat la revictimización de les víctimes de violència masclista.
"El feminisme no ha arribat massa lluny, encara queden moltes tasques per fer" i assegura que el 80% de dones víctimes no denuncien i que aquest percentatge arriba al 95% en el cas de les que viuen amb el seu agressor.