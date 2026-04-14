Albiach (Comuns) lamenta que s'imposi "la via Junqueras" a la de Rufián en el front d'esquerres

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 14 abr. (EUROPA PRESS) -
La presidenta dels Comuns al Parlament, Jéssica Albiach, s'ha mostrat preocupada pel fet que s'està imposant, segons ella, la preferència del president d'ERC, Oriol Junqueras, a la del líder d'ERC al Congrés, Gabriel Rufián, en la construcció d'un front ampli d'esquerres de cara a les pròximes eleccions generals.
"A mi el que em preocupa és que va guanyant, o això és el que m'està semblant en els últims dies, la via Junqueras a la via Rufián", ha dit en una entrevista aquest dimarts a Ser Catalunya recollida per Europa Press.
Per això, ha considerat que Rufián ha d'aclarir el seu pla: "S'estan generant una sèrie d'expectatives i no sabem Rufián cap on anirà, perquè Esquerra Republicana ja ha dit que no es mou".
Ha celebrat que el portaveu republicà aprofiti "l'altaveu mediàtic i les xarxes socials" que té per situar la unitat de les esquerres a l'agenda, i ha assegurat que els Comuns sempre han apostat per la unitat.
"Tenim l'esperit frontamplista i d'unitat en el nostre ADN. De fet, la mateixa fórmula Comuns ve de la confluència de persones que venien del món de l'activisme, persones com jo que venien del món de Podem, d'Iniciativa, d'Esquerra Unida, d'EQUO... Per tant, nosaltres ho tenim claríssim", ha afirmat.