Albiach (Comuns) sobre l'acord de Pressupostos: "Necessita més ambició i més sentit de país"

Insta al Govern a presentar una proposta als docents: "No estan demanant privilegis"
VILADECANS (BARCELONA), 17 (EUROPA PRESS)
La líder dels Comuns en el Parlament, Jéssica Albiach, remarca que el nou acord de Pressupostos amb la Generalitat "necessita més ambició i més sentit de país", i afirma que els Comuns no volen marcar-se cap calendari i que volen avaluar bé totes les propostes del Govern.
"Sembla que el Govern ara mateix té una certa pressa per poder aprovar el Pressupost", ha dit en declaracions als periodistes aquest diumenge a Viladecans (Barcelona), amb motiu de la fira de Sant Isidre.
Recorda que estan en negociació amb el Govern per ampliar l'acord de Pressupostos i que ja no s'està parlant d'un pressupost per 2026, "sinó d'un pressupost que és de legislatura, això significa que també ha de servir per 2027 i per 2028".
HABITATGE, MOBILITAT I LLUITA CONTRA LA DESIGUALTAT
Per a ella, aquest Pressupost ha de contemplar, entre les seves prioritats, donar "un salt real" en habitatge i xifra en 2.500 milions d'euros per fer polítiques d'habitatge, entre recursos propis i directes de la Generalitat i de l'Institut de Finances de Catalunya (ICF).
També s'ha referit a la convocatòria de Pla de Barris, que consideres que s'ha de duplicar cada any, i que suposa intervenir en 40 barris anualment amb 400 milions d'euros; i tirar endavant de forma "urgent i necessària" una llei a Parlament per accelerar la reconversió d'oficines i locals comercials.
En l'àmbit de la mobilitat, creu que la xarxa de Rodalies és "un camp de mines" i, sobre la R-Aeroport, opina que no pot ser exclusivament un tren per a turistes i que es necessita que estigui gestionada per Ferrocarrils de la Generalitat però també que la puguin utilitzar els veïns i que arribi al Vallès Occidental i a l'Oriental.
En matèria de la lluita contra la desigualtat, proposen una llei en el Parlament, que després diu que es portaria al Congrés, per aplicar la taxa Zucman, que preveu que tots els patrimonis de més de 100 milions d'euros destinin "com a mínim el 2% a impostos", de manera que l'Estat podria recaptar, segons el Ministeri de Consum, uns 5.200 milions.
DOCENTS
D'altra banda, sobre les mobilitzacions dels docents, ha instat al Govern a anar amb una proposta ferma a la reunió amb els sindicats educatius: "No estan demanant privilegis, al final el que estan demanant són recursos per poder fer el seu treball".
"Venim de dècades d'infrafinaciación. La complexitat a les aules cada vegada és més gran. Donem suport a les mobilitzacions i instem al Govern a reobrir aquestes negociacions de manera real amb una proposta que sigui contundent per atendre les demandes", reitera.
A la pregunta que Junts demana un acord de país per a l'educació, Albiach ha demanat coherència i recorda que "bona part de la situació de desinversió i infrafinançament al món educatiu és arran de les retallades que en el seu moment va practicar Convergència i Unió, que són Junts ara".
CONFIA EN UN ACORD EN EDUCACIÓ
Sobre si condicionaran els Pressupostos al fet que la comunitat educativa resolgui el conflicte amb la Conselleria d'Educació i FP de la Generalitat, considera que calia "donar oxigen a aquestes negociacions que tornen a començar".
"Crec que el més difícil ja ho hem aconseguit, que és que tornin a asseure's el Govern i els sindicats. Jo no contemplo un escenari en el qual el Govern sigui incapaç d'arribar a un acord amb la comunitat educativa", assegura.