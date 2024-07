Albiach insta a "no apurar" i tancar al juliol un preacord per investir Illa

Rebutja una repetició electoral perquè "els catalans no es mereixen tornar a votar"

La líder dels Comuns al Parlament, Jéssica Albiach, ha demanat aquest dilluns "no apurar" en les negociacions per elegir el nou president català, i ha instat el PSC i ERC a tancar durant el mes de juliol un preacord per investir el candidat socialista, Salvador Illa, al capdavant de la Generalitat.

Així s'ha expressat Albiach en una entrevista del programa 'Aquí Catalunya' de Ser Catalunya, recollida per Europa Press, en la qual ha demanat evitar una repetició electoral perquè "els catalans no es mereixen tornar a votar".

La proposta d'avançar un preacord per a la investidura coincideix amb la petició que va fer dissabte la secretària general d'ERC, Marta Rovira, de pactar una investidura abans que s'acabi el mes de juliol, tot i que la líder republicana ho va fer en al·lusió implícita tant a Illa com al candidat de Junts, Carles Puigdemont.

En aquest sentit, Albiach ha destacat la seva preferència per investir Illa amb el suport d'ERC i els Comuns, i ha exigit a Puigdemont que "no generi falses expectatives que poden portar a la frustració de molta gent" insistint a ser elegit president quan, a parer seu, no disposa d'una majoria a la cambra catalana.

FINANÇAMENT CATALÀ

Continuant amb les negociacions per a la investidura, Albiach ha reiterat el suport de la seva formació per reformar el finançament autonòmic, un model actual que qualifica d'injust, i ha instat a comunitats autònomes com Múrcia, la Comunitat Valenciana i les Balears a que "no tinguin por" i també demanin un canvi en aquest sistema.

Preguntada sobre la seva continuïtat al capdavant dels Comuns, Albiach ha avançat que el partit començarà a finals de setembre o principis d'octubre una reflexió per encarar el nou cicle polític, perquè hi hagi "cares noves, energia nova", tot i que ha matisat que hi pot haver certa continuïtat entre els dirigents de la formació.